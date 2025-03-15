شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أدوار هامة للمرأة فى الكنيسة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تتمتع المرأة بدور وعمل كبير في الكنيسة، فمعظم مدرسى خدمة مدارس الأحد من البنات والسيدات، فى مجالس الكنائس دائماً ويوجد عضو أو اثنين من السيدات، في الكليات الإكليريكية والمعاهد الدراسية ونجد هناك سيدات يقومون بالتدريس، وحتى خدمة الكورال في الكنائس.

ويوجد البنات والسيدات، كل إنسانة لها دور تكمل الآخرى، فالكنيسة فيها حياة شركة منظمة والمرأة لها دور واسع جداً فى الكنيسة.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هناك العديد من الأدوار تلعبها المرأة فى الكنيسة، تتمثل فى الآتى:

أولاً خادمات مدارس الأحد، وهذا دور كبير جداً، والمرأة تكون عضواً فى مجلس الكنيسة، وأيضاً فى العديد من الأنشطة الاجتماعية، وفي الكنيسة يوجد الراهبات في الأديرة والمكرسات في الكنيسة بالخارج، وهن يساعدن في العديد من الأنشطة الاجتماعية كالتمريض في المستشفيات والتعليم في المدارس وخدمات أخرى، وفي دور الأيتام، وفي خدمة الكورال، وأيضاً من الممكن أن تساهم المرأة في حل المشاكل العائلية بخبرتها، فالمجلس الخاص بشئون الأسرة (لدينا منهم 6 مجالس داخل مصر وخارجها) في كل منهم يوجد امرأة واحدة إما أن تكون طبيبة أو محامية.