شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب عسر الهضم.. 7 نصائح طبية لتناول إفطار صحى آمن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور حسن حسونة أستاذ التغدية بالمركز القومى للبحوث فى نشرة طبية صادرة عن المركز عدد من النصائح الطبية لضمان فطار آمن خلال شهر رمضان، تتمثل فى:

1- يجب بدء الإفطار فى رمضان بشرب الماء العادى بدون ثلج وتجنب الماءالبارد لأنه يسبب انقباض الأوعية الدموية للشعيرات الدموية في المعدة مما يؤدي إلى عسر الهضم.

2 -الحرص على تناول العصائر الطبيعية الغير محلاة بالسكر أو تناول 3 تمرات أو منقوع التمر فى الماء أو منقوع التمر فى الحليب للاستفادة من الكالسيوم المفيد لصحة العظام كما يحتوى التمر على البروتين والألياف والحديد.

3- يجب علينا أن نبدأ الإفطار بطبق شوربة دافئ لتنبيه المعدة قليلاً حتى تبدأ العمل.

4- يستكمل الإفطار بالسلطات بالإضافة إلي الطبق الرئيسي الذي يحتوي على اللحوم الخالية من الدهن أو الدجاج بدون جلد أو السمك سواء مشوي أومطهى في الفرن بما يعادل قطعة لحم متوسطة أو ربع دجاجة أو شريحة كبيرة أو سمكة متوسطة لأن الكمية الزائدة من البروتين تفقد مع الإخراج ولا يستفيد منها الجسم بالإضافة إلى أطباق الخضار المطهى.

5- لا مانع من تناول كمية قليلة من الأرز(ملاعق) أو المكرونة والسمبوسك المطهية فى الفرن أو الخبز.

6- تجنب تناول الأطعمة المقلية أو الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر وعدم الإفراط في تناول الطعام عن طريق أكل الطعام ببطء وعدم الإسراع فى تناول الطعام حتى يسهل هضمه.

7- فى الفترة مابين الإفطار والسحور يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل الخيار والخس والكانتلوب والفراولة لأنها تزود الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية لتعويض مايفقد من الجسم أثناء النهار.