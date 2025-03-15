وأيد 94% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الأطفال؟، بينما عارض 6% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الأطفال.

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الأطفال.

شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يطالبون بسن تشريع بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012