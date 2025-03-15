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شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يطالبون بسن تشريع بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الأطفال؟، أيد غالبية القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الأطفال.
وأيد 94% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الأطفال؟، بينما عارض 6% من القراء مطالب سن تشريع بتغليظ عقوبة جرائم العنف ضد الأطفال.
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