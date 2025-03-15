شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة المجيد مساء 19 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم 19 أبريل المقبل، وذلك فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، ويشمل الصوم الكبير على ثلاثة أصوام، هما:

- الأربعين المقدسة في الوسط.

- يسبقها أسبوع أما أن يعتبر تمهيد للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام.

- يعقب ذلك أسبوع الآلام. وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير.

جدير بالذكر، أن الصوم الكبير، يعتبر صومًا درجة أولى، إذ لا يجوز فيه تناول الأسماك، وكذلك أيضًا صوم الأربعاء والجمعة، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس، يختلف عن ذلك أصوام الدرجة الثانية وهم صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء، وسمحت الكنيسة بأكل السمك في هذه الأصوام فقط، وقسمت الكنيسة الأصوام هكذا من حيث درجة النسك، وذلك للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيواني.