شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن توصيات هامة لتناول المسكنات فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من التوصيات الهامة عند استخدام المسكنات خلال شهر رمضان، وتشمل:​

- عدم الإسراف في استخدام المسكنات حيث لأنها يمكن أن تؤدي لحدوث بعض الأعراض الجانبية والمشاكل الصحية مثل قرح المعدة والاعتلال الكلوي.​

- عند تناول المسكنات يجب تناول كميات كافية من الماء لتقليل حدوث مشاكل الاعتلال الكلوي.​

- يُنصح بتناول أغلب أنواع المسكنات مع الطعام لتقليل حدوث قرح المعدة.​

وكانت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة كشفت أن استخدام مادة الباراسيتامول مرتبط بزيادة خطر الإصابة بنزيف القرحة الهضمية (نزيف بسبب قرحة في الجهاز الهضمي) بنسبة 24% و36% ونزيف الجهاز الهضمي السفلي على التوالي، وقد يؤدي تناول الدواء أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة بنسبة 19%، وقصور القلب بنسبة 9%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 7%.

وأوضحت الدراسة أيضًا أن الباراسيتامول شائع ولا يحتاج إلى وصفة طبية، ولكن قد يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الجهاز الهضمي والقلب والكلى بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وذلك وفقًا لما نشره موقع indianexpress.

وأضاف التقرير، أنه يتم استخدام مادة الباراسيتامول عادة لعلاج ارتفاع الحرارة الخفيفة إلى المتوسطة، وهو أيضًا أول علاج يُنصح به لعلاج هشاشة العظام ، وهي حالة مزمنة تسبب الألم وتيبسًا وتورمًا فى المفاصل بسبب التآكل لأنه يُعتبر فعالًا وآمنًا نسبيًا ومتاحًا ويساعد على تسكين الألم.

وقدمت بعض الدراسات أدلة تجادل فى فاعلية الباراسيتامول في تخفيف الألم، في حين أظهرت دراسات أخرى زيادة مخاطر الآثار الجانبية في الجهاز الهضمي، مثل القرحة والنزيف، نتيجة للاستخدام لفترات طويلة.

