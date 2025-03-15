شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر التغيرات الهرمونية على الأم خلال فترة الحمل؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن التغيرات الهرمونية تؤثر على الأم وتجعلها سهلة الاستثارة عصبية أو سريعة الغضب وشديدة الحساسية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، يجب على الزوج الاهتمام بالزوجة ورعايتها خلال فترة الحمل.

وكانت حذرت منظمة الصحة العالمية، من الأثار الخطيرة لتغير المناخ على النساء الحوامل وحديثى الولادة والأطفال والمراهقين وكبار السن والتى تسبب مضاعفات صحية خطيرة بسبب تغير المناخ، وفقًا لمجموعة جديدة من الأبحاث المنشورة فى مجلة الصحة العالمية، ومع ذلك تم إهمال الاحتياجات المحددة لهذه الفئات إلى حد كبير فى العالم.

وقال المنظمة، إن المقالات توثق الأدلة العلمية المتاحة حول الآثار الصحية لمختلف المخاطر المناخية فى مراحل الحياة الرئيسية، من موجات الحر إلى تلوث الهواء والكوارث الطبيعية مثل حرائق الغابات والفيضانات، وتبين هذه الدراسات مجتمعة أن المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ قد تم الاستهانة بها بشكل كبير بالنسبة للشباب وكبار السن وأثناء الحمل، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة تهدد الحياة فى كثير من الأحيان.

وبأخذ الحرارة الشديدة كمثال، لاحظ الباحثون أن الولادات المبكرة - السبب الرئيسى لوفيات الأطفال - ترتفع خلال موجات الحر، فى حين أن كبار السن أكثر عرضة للمعاناة من النوبات القلبية أو ضيق التنفس.

وتبين الدراسات، أن كل درجة مئوية إضافية في درجة الحرارة اليومية الدنيا التي تزيد عن 23.9 درجة مئوية تزيد من خطر وفيات الرضع بنسبة تصل إلى 22.4%