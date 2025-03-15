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آخر موعد للتقديم على فرص عمل فى لبنان براتب 25 ألف جنيه الإثنين المقبل

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  • آخر موعد للتقديم على فرص عمل فى لبنان براتب 25 ألف جنيه الإثنين المقبل 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقديم على فرص عمل فى لبنان براتب 25 ألف جنيه الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، أمس الخميس، فى فتح باب التقديم على 10 فرص عمل لكوادر مصرية في مهنة "غسيل وتشحيم "، للعمل في شركة بلبنان.

وأوضحت الوزارة،:
- الراتب 500 دولار، بما يعادل 25 ألف جنيه مصري، كل شهر.
- جهة العمل توفر سكن مناسب، وتأمين صحي.
- شروط التقديم، هي: الحصول على مؤهل متوسط، والسن من 25 الى 40 سنة.


وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على تلك الوظائف، من خلال الرابط التالي : https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index  .

وقد خصصت الوزارة الفترة من الخميس الموافق 13-3-2025، إلى 18-3-2025 للتقديم.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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