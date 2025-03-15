شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق والشروط المطلوبة للتقدم لامتحانات دبلوم الثانوى الفندقى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

السبت، 15 مارس 2025 02:00 ص

حددت المديريات والإدارات التعليمية شروط وضوابط وطلبات التقدم لامتحان دبلوم الصف الثالث الفندقى للعام الدراسي الحالي 2025,2024، كالتالى:

- سرعة سداد باقى المصروفات المدرسية لعدم التخلف عن موعد تحرير الاستمارة.

- عدد 6 صور شخصية حديثة غير لامعة بخلفية بيضاء مقاس 64 مدون عليها اسم الطالب رباعي.

- شهادة ميلاد كمبيوتر إصدار عام 2025 + صورتين منها.

- 2 طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيه ودمغة عادية فئة 1 جنيه.

- إيصال بمبلغ 213 جنيه من البريد قيمة رسم امتحان الدبلوم + إيصال بمبلغ 105 جنيهات قيمة خدمة القيد والتسجيل والحفظ.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب وبطاقة ولى الأمر.

ـ حافظة بلاستيك كبسولة لحفظ الأوراق.

- بيانات الطالب كالآتي: اسم الطالب رباعي والتخصص والديانة وظيفة ولى الأمر والعنوان الحالي و أرقام تليفونات الطالب وولى الأمر - أكثر من رقم

- مراجعة بيانات الطالب جيدًا قبل طباعة الاستمارة (الاسم والديانة والشعبة وتاريخ الميلاد

- استلام كود الطالب من المدرسة وطباعة الاستمارة الالكترونية مكونة من 3 صفحات طباعة ألوان بها صورة الطالب الحديثة.

- رسم امتحان طلبة العمال جنيه 105 جنيهات لخدمة القيد والتسجيل والحفظ

- على طلبة المنازل والعمال والباقين للإعادة التوجه إلى قسم شئون طلبة المدرسة لاستيفاء الأوراق المطلوبة والتواصل شخصيا.

الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق 31 مايو المقبل تحريريا.