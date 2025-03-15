شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق والشروط المطلوبة للتقدم لامتحانات دبلوم الثانوى الفندقى 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالسبت، 15 مارس 2025 02:00 ص
حددت المديريات والإدارات التعليمية شروط وضوابط وطلبات التقدم لامتحان دبلوم الصف الثالث الفندقى للعام الدراسي الحالي 2025,2024، كالتالى:
- سرعة سداد باقى المصروفات المدرسية لعدم التخلف عن موعد تحرير الاستمارة.
- عدد 6 صور شخصية حديثة غير لامعة بخلفية بيضاء مقاس 64 مدون عليها اسم الطالب رباعي.
- شهادة ميلاد كمبيوتر إصدار عام 2025 + صورتين منها.
- 2 طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيه ودمغة عادية فئة 1 جنيه.
- إيصال بمبلغ 213 جنيه من البريد قيمة رسم امتحان الدبلوم + إيصال بمبلغ 105 جنيهات قيمة خدمة القيد والتسجيل والحفظ.
- صورة البطاقة الشخصية للطالب وبطاقة ولى الأمر.
ـ حافظة بلاستيك كبسولة لحفظ الأوراق.
- بيانات الطالب كالآتي: اسم الطالب رباعي والتخصص والديانة وظيفة ولى الأمر والعنوان الحالي و أرقام تليفونات الطالب وولى الأمر - أكثر من رقم
- مراجعة بيانات الطالب جيدًا قبل طباعة الاستمارة (الاسم والديانة والشعبة وتاريخ الميلاد
- استلام كود الطالب من المدرسة وطباعة الاستمارة الالكترونية مكونة من 3 صفحات طباعة ألوان بها صورة الطالب الحديثة.
- رسم امتحان طلبة العمال جنيه 105 جنيهات لخدمة القيد والتسجيل والحفظ
- على طلبة المنازل والعمال والباقين للإعادة التوجه إلى قسم شئون طلبة المدرسة لاستيفاء الأوراق المطلوبة والتواصل شخصيا.
الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق 31 مايو المقبل تحريريا.
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