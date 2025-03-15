شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تجنب تناولها فى السحور.. أبرزها الشاى الأحمر واللحوم المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة رشا نور الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن وجبة السحور لها دور كبير على صحة الشخص الصائم ، وأن العناصر والمكونات الغذائية التي يتناولها الجسم في هذه الساعات الأولى من اليوم لابد أن تكون لها خصائص محددة تختلف عن غيرها من العناصر التي من الممكن أن يكون لها تأثيرات عكسية سلبية على صحة الصائم إما على مدار ساعات اليوم فى أوقات الصيام أو على المدى البعيد طوال شهر رمضان.

وأضافت الدكتورة رشا خلال تصريحات صحفية أن هناك بعض الأغذية والمشروبات لابد من الإبتعاد عن تناولها في وجبة السحور نظراً لتأثيراتها السلبية إما على كفاءة عملية الهضم أو لمنعها إمتصاص العناصر المفيدة بصورة جيدة وإما أنها قد تسبب حدوث عطش بشكل ملحوظ أثناء ساعات الصيام.

وفى التقرير التالى نتعرف على الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها في وجبة السحور:

1- السكريات الأحادية كالحلويات والعصائر المحفوظة.

2- المشروبات الغازية ؛ لإحتوائها على كلا المحظورين السكريات والكافيين.

3- اللحوم المصنعة والدهون النباتية الصناعية ؛ فكلاهما يسبب إضطرابات معوية وعسر هضم.

4- الشاي الأحمر والقهوة والنسكافيه؛ لإحتوائهم على الكافيين بنسبة كبيرة مما يسبب الأرق والإضطراب في النوم وخاصةً في حال النوم بعد السحور ، وكما أن الشاي مدر للبول مما يسبب سرعة فقد الماء من الجسم وعدم الإحتفاظ به لفترة طويلة أثناء ساعات الصيام.

5- المخللات والأغذية والأجبان المرتفعة نسبة الملح بها وخاصةً ملح كلوريد الصوديوم.