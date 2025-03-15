شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: نتنياهو يعقد جلسة مساء السبت لمناقشة الرد على موقف حركة حماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت القناة 13 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيعقد جلسة مساء السبت لمناقشة الرد على موقف حركة حماس

وأكدت القناة 13 الإسرائيلية عن مسئول إسرائيلي أنه إذا تقرر اللجوء إلى الخيار العسكري فسيتم تنفيذ ذلك بشكل تدريجى، مشيرة إلى أن حركة حماس متمسكة بموقفها ما قد يؤدى إلى تجدد القتال فى قطاع غزة

أشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى أن خطوة حماس هدفها دفع الأمريكيين للتخلى عن المفاوضات بعد إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، مؤكدة أن إسرائيل تعتزم رفض عرض حماس بدعم من الولايات المتحدة.

بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمريكى إن "الأخطر هو أن إسرائيل لا تريد لواشنطن معرفة ما تريده حماس إلا عبر نتنياهو وديرمر".