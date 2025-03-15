شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ "مارك كارني" بمناسبة حلفه اليمين رئيسًا لوزراء كندا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة للسيد مارك كارني Mark Carney بمناسبة حلفه اليمين رئيسًا لوزراء كندا.

وأعرب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أدائه لمهام منصبه، معربًا عن تتطلعه للعمل معا من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية مع دولة كندا الصديقة.