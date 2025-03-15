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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ "مارك كارني" بمناسبة حلفه اليمين رئيسًا لوزراء كندا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد الجالىالجمعة، 14 مارس 2025 11:50 م
تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة للسيد مارك كارني Mark Carney بمناسبة حلفه اليمين رئيسًا لوزراء كندا.
وأعرب الرئيس السيسى- عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى- عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أدائه لمهام منصبه، معربًا عن تتطلعه للعمل معا من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية مع دولة كندا الصديقة.
تهنئة الرئيس السيسي لرئيس وزراء كندا
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