شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رسالة عضو التحالف الوطنى توزع 1466 وجبة إفطار صائم فى عدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

قامت جمعية رسالة الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع 1466 وجبة إفطار صائم على الأسر الأولى بالرعاية في عدة مناطق بمحافظة كفر الشيخ والبحيرة، شملت الحملة مناطق مركز وقرية دسوق، أبوحمص، أبوالمطامير، دمنهور، والنوبارية.

وقد استفاد من هذه الحملة 286 أسرة، ما يعادل 1466 فردًا، حيث قام 165 متطوعًا من الجمعية بتوزيع الوجبات على المستفيدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز روح التعاون والإخاء خلال شهر رمضان الكريم.

يُذكر أن مؤسسات التحالف الوطني تستمر في جهودها لتقديم الدعم للأسر خلال شهر رمضان وعلى مدار العام.

مشروبات الافطار

مكونات الوجبات