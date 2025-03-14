شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية حول أمراض الجهاز الهضمي في سلامون بسوهاج نظمتها أسقفية الخدمات عضو التحالف الوطني والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ندوة تثقيفية بمركز تنمية الأسرة والطفل بسلامون في سوهاج، تحت عنوان "أمراض الجهاز الهضمي وطرق الوقاية منها"، بمشاركة 39 من السيدات والرجال.

وتناولت الندوة موضوعات متنوعة حول تكوين الجهاز الهضمي ووظيفته، إلى جانب استعراض أبرز الأمراض الشائعة المرتبطة به وطرق الإصابة بها، فضلاً عن تقديم نصائح عملية لسبل الوقاية وتعزيز الصحة العامة، كما هدفت الندوة إلى رفع الوعي الصحي لدى المشاركين وتشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة للحد من مخاطر أمراض الجهاز الهضمي.

وتعد هذه الفعالية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها إسقفية الخدمات العامة والاجتماعية لتعزيز الصحة العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

الندوة التثقيفية

جانب من الندوة