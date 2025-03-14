شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطنى تواصل تقديم المائدة المتنقلة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل مؤسسة أبو العينين جهودها الخيرية خلال شهر رمضان المبارك من خلال المائدة المتنقلة التي تقدم وجبات إفطار يومية في أماكن مختلفة.

وتكمل المؤسسة هذه المبادرة جنبًا إلى جنب مع المائدة الرئيسية في شارع البحر الأعظم بالجيزة، لتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم.

وتستمر المؤسسة في تقديم هذه الخدمة لتلبية احتياجات الأسر والأفراد خلال الشهر الفضيل، متمنية لمصر دوام الخير والعطاء.

مائدة شهر رمضان

تقديم وجبات