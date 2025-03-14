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ويتكوف: واشنطن قدمت اقتراحا يتضمن تضييق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار فى غزة

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ويتكوف: واشنطن قدمت اقتراحا يتضمن تضييق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الجمعة، 14 مارس 2025 10:22 م

أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن واشنطن قدمت اقتراحا يتضمن تضييق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكر، أنّ المقترح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي، لافتًا، إلى أنّ التمديد المقترح يتيح الوقت لإجراء مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة.

وأوضح، أنه سيتم تمديد وقف إطلاق النار بالمرحلة الأولى لإتاحة استئناف المساعدات، وستعمل واشنطن على إيجاد حل دائم للصراع عبر تمديد وقف إطلاق النار في غزة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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