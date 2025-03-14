شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.65 ريختر على بعد 373 کیلومتر شمال غرب مرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الجمعة الموافق 2025/3/14 هزة أرضية "زلزال" على بعد 373 کیلومتر شمال غرب مرسي مطروح وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ حدوث الزلزال

2025/3/14

وقت الحدوث : 05:40:05 مساء بالتوقيت المحلي

القوة : 4.65 درجة على مقياس ريختر

خط العرض

34.36 شمالا

خط الطول : 25.50 شرقا

العمق

25.58 كم

ولم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.



والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.