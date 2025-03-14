شكرا لقرائتكم خبر عن اللمة الحلوة.. أهالى إمبابة يجتمعون على مائدة إفطار الـ500 متر بأحد شوارع البصراوى والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء رمضانية مبهجة، نظم أهالى شارع ظاظا في منطقة البصراوى بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، مائدة إفطار جماعي بحضور آلاف الصائمين من مختلف الفئات والأعمار، إحياءً للشهر الكريم وإدخال الفرحة والسرور عليهم، وذلك للعام الرابع على التوالى.

وعن المائدة، قال محمد أحمد، أحد القائمين على تنظيم المائدة، إن مائدتهم شكلت مشهدًا مفعمًا بالمحبة والمودة بعدما نجحوا في تنظيمها بالجهود الذاتية للعام الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أنه يتم التجهيز لليوم منذ اليوم الأول من شهر رمضان الكريم بمساعدة كل الأهالي ودعمهم، للخروج بيوم مميز ومبهج يظهر في أفضل صورة ممكنة.

وأضاف خلال حديثه لـ"الخليج 365"، أنهم يتقاسمون الأعمال فيما بينهم، فمنهم من يقوم بشراء الأطعمة وتجهيزها، ومنهم من يتولى تجهيز العصائر والمشروبات والحلويات، ومنهم من يقوم بتجميل الشارع بالزينة والأنوار، وآخرين يتولون دور الإشراف والتنظيم واستقبال الصائمين.

وأشار إلى أن المائدة نظمت هذا العام بطول حوالي 350 مترا، بإجمالي 4000 آلاف وجبة إفطار، وتجمع حولها أهالي المنطقة من الأحباب والأصحاب والجيران إلى جانب الضيوف، والكل تنافس في تقديم أفضل ما لديه لتنظيم يوم مميز ومبهج.