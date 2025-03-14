شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشهد حفل الإفطار السنوى مع موظفى النيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، حفل الإفطار الجماعي السنوى، الذي أقامته النيابة العامة لعدد من موظفيها وأفراد الحراسة، وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، مهنئًا إياهم بشهر رمضان المبارك.

ووجه النائب العام الشكر لهم لجهودهم المضنية في حسن سير العمل الإداري.

يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأهمية التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة.