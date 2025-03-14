شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية.. فرص عمل بشركة أغذية بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف التى تعلن عنها الوزارة شهريا، عن توفير 90 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، العاملة في مجال "الفاست فودز"، بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف هى:

1- 20 مدير مطعم:

- على أن يكون حاصل على مؤهل عالى.

- يتراوح عمر المتقدم بين 25 إلى 35 عاما.

- الراتب من 7000 إلى 10 آلاف جنيه، وحسب الخبرة.

2- 20 استيورد كرو:

- على أن يكون حاصل على مؤهل عالى.

- يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 30 عاما.

- الراتب من 6400 إلى 6550 جنيها.

3- 50 عضوا لفرق العمل بالمواقع:

- على أن يكون حاصل على مؤهل متوسط.

- السن 18 إلى 30 عاما.

علمًا بأن مواقع العمل هي: الرحاب، مدينتي، العبور.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر مارس 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.