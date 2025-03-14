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فرص عمل فى لبنان براتب 500 دولار شهريا وسكن وتأمين صحى.. التفاصيل

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فرص عمل فى لبنان براتب 500 دولار شهريا وسكن وتأمين صحى.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على 10 فرص عمل لكوادر مصرية في مهنة "غسيل وتشحيم"، للعمل في شركة بلبنان.

وأوضحت الوزارة،:

- الراتب 500 دولار، بما يعادل 25 ألف جنيه مصري، شهريا.

- جهة العمل توفر سكن مناسب، وتأمين صحي.

- شروط التقديم، هي: الحصول على مؤهل متوسط، والسن من 25 إلى 40 سنة.

وأشارت إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على تلك الوظائف، من خلال الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index.

وقد خصصت الوزارة الفترة من الخميس الموافق 13-3-2025، إلى 18-3-2025، للتقديم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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