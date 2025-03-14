شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تحقق في واقعة تعدى مدير مدرسة بالضرب على طالبتين بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل فيما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية لمقطع فيديو منسوب لأحد مديري المدارس الثانوية الفنية، ويظهر تعديه بالضرب على طالبتين داخل إحدى المدارس بمحافظة البحيرة، وكلف النيابة الإدارية بإيتاي البارود برئاسة المستشار خيري سعد، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

فى سياق متصل كان يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قرر استبعاد مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل فى واقعة التعدى على عدد من طالبات المدرسة وضربهن بشكل مبرح أمام الطلاب داخل فناء المدرسة .

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشروا مقطع فيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يعتدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.

ويظهر المدير في فناء المدرسة يعتدي بالضرب على طالبتين بالصفع على الوجه والركل بالقدم بطريقة همجية فى فناء المدرسة، وسط حالة من الدهشة بين طالبات المدرسة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.