شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 90 مليار جنيه فائض أولى تاريخى بموازنة الحكومة رغم التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" 90 مليار جنيه فائض أولى تاريخى بموازنة الحكومة رغم التحديات"، فضلا عن تغطية بعنوان"الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير تزامنا مع الاحتفالات بذكرى يوم الشهيد وانتصارات العاشر من رمضان.. الرئيس يلتقى قادة القوات المسلحة ويستعرض معهم ما يقومون به من مهام لدعم ركائز الأمن القومى المصرى.. ويوجه التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار.. ويؤكد: أنارت الدرب بكل العزة والفخر".

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