شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تختلف الكنائس الشرقية والغربية فى موعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، إذ يمتد الصوم لمدة 55 يومًا استعدادًا لعيد القيامة المجيد، كما يعد رحلة روحية عميقة يتجدد فيها الإيمان تبدأ بأحد الكنوز وتنتهي بأحد القيامة.

ومع اقتراب موعد عيد القيامة المقرر له 20 أبريل هذا العام، أوضح المركز الإعلامى القبطى للكنيسة الأرثوذكسية سبب اختلاف تحديد موعد العيد، حسب نتائج مجمع نيقية المسكونى الأول 325، مؤكدًا أن الاختلاف يرجع إلى قرار المجمع أن عيد القيامة يحتفل به فى الأحد التالى لعيد الفصح اليهودى، (الاعتماد على "الحساب الأبقطى"، وهو يعنى أحد الحسابات الفلكية الذى اعتمدته كنيسة الإسكندرية).

جدير بالذكر، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 إبريل 2025. ويسبق عيد القيامة المجيد، الصوم الكبير ويعتبر أطول فترة صوم فى الكنيسة، ويستمر لمدة 55 يوما، كما يبدأ الاثنين الموافق 24 فبراير، فالصوم هو أحد الركائز الأساسية فى الإيمان المسيحي.