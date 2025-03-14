شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصي في بودكاست بداية جديدة: شخصية دلال كان لها تأثيرها على الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيمان العاصي في بودكاست "بداية جديدة": القراءة أساس تشكيل وعي الأجيال

استضاف بودكاست "بداية جديدة"، الفنانة إيمان العاصي، للحديث عن مسيرتها الفنية، والتحديات التي واجهتها خلال مشوارها الفني، وكيف ساهمت تلك التحديات في تشكيل شخصيتها وصقل تجربتها الفنية، وأثنت "العاصي" على مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدةً دورها الفاعل في تنمية مهارات الشباب وتعزيز ثقافتهم ومواهبهم.

وتطرقت الفنانة خلال الحلقة إلى عدة قضايا ثقافية واجتماعية، حيث أكدت على أهمية القراءة والثقافة في تشكيل وعي الأجيال القادمة. كما سلطت الضوء على الدور الحيوي للمبادرات الثقافية والصحية في توعية المجتمع، مشيرةً إلى دور قصور الثقافة في تقديم ورش عمل فنية وتمثيل في مختلف محافظات مصر.

وعن تجربتها الفنية، استعرضت "العاصي"، دورها البارز في مسلسل "جعفر العمدة"، والذي لاقى إعجابًا واسعًا من الجمهور. وأشارت إلى أنها تلقّت عددًا كبيرًا من الرسائل والتعليقات الإيجابية التي عبّرت عن تفاعل المشاهدين مع شخصيتها، مما شكل علامة فارقة في مسيرتها الفنية.

وفي ختام حديثها، شددت الفنانة إيمان العاصي، على أهمية دور الأسرة في تشكيل وعي أطفالهم، مؤكدةً أن التربية الصحيحة تتطلب اختيار الأساليب المناسبة التي تعزز القيم الإيجابية وتنمي شخصية الطفل بشكل متوازن.

من المقرر أن يستضيف بودكاست "بداية جديدة" في الحلقات المقبلة شخصيات مؤثرة من مجالات الفن، الرياضة، ريادة الأعمال، والسياسة. يُبث البرنامج عبر منصة Watch IT في تمام الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في تمام الساعة 6:30 مساءً، ويقدم تجارب ملهمة ونصائح مفيدة للشباب.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.

