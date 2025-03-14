شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير منطقة العتبة.. 473 طاولة للباعة الجائلين وإخلاء شوارع الجوهرى والعسيلى والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ محافظة القاهرة أعمال تطوير بمنطقة العتبة بحي الموسكي، حيث تم إخلاء شوارع الجوهري والعسيلي ويوسف نجيب، ضمن خطة تطوير العتبة، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن تطوير المشروع.

- المخطط يشمل رفع كفاءة المنطقة وتحسين أوضاع الباعة الجائلين.

- تم إخلاء شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي ونقل الباعة مؤقتًا إلى جراج العتبة.

- سيتم تنفيذ 473 طاولة منظمة للباعة الجائلين بدلاً من الفروشات العشوائية.

- جارى تطوير الواجهات والحفاظ على الطابع المعمارى المميز للمنطقة.

- جارى رفع كفاءة البنية التحتية وتطبيق معايير الأمان والحماية المدنية.

ويتم التطوير بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى وبرنامج الهابيتات لضمان بيئة منظمة وآمنة تناسب الجميع.

تتضمن أعمال التطوير إنشاء 473 طاولة للباعة الجائلين ستقوم بتنفيذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدلا من الفرشة التى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.

كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والباعة، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة



الباعة الجائلين فى العتبة



التطوير فى العتبة



جانب من عمليات التطوير فى العتبة