شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل العام المصري بهامبورج تنظم لقاء للجالية المصرية فى شمال ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت داليا عبد الفتاح القنصل العام المصري في هامبورج، لقاء للجالية المصرية بحضور السفير الدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين وبمشاركة لفيف من رموز الجالية المصرية في هامبورج.

وأعرب السفير البدرى عن ترحيبه ورؤساء المكاتب الفنية وأعضاء البعثة في برلين بالمشاركة للقاء أقطاب الجالية المصرية في مقاطعات الشمال (هامبورج وليدرزاكسن وبريمن وشليسفيغ خولشتان) ومشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان الكريم. ونوه إلى أن ما يمثله الحضور من فخر لمصر يجمعهم حب أصيل لوطنهم وانتماء أصيل إليها.

ورحبت القنصل العام بحضور سفير مصر فى برلين والضيوف ورموز الجالية في تجمع عائلي، يعبر عن وحدة الأمة وانتمائها الراسخ لقيم المواطنة والمحبة.

وشارك في الاحتفالية عدد كبير من أئمة ومبعوثي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية بقيادة إمام الجامع الأزهر في هامبورج، وأسقف الكنيسة الأورثوذكسية في هامبورج، ورئيس الجمعية المصرية-الألمانية في هامبورج، ورؤساء المكاتب الفنية المصرية في برلين وأعضاء البعثتين الدبلوماسيتين المصريتين في برلين وهامبورج.