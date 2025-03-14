شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة المصرية في زامبيا تنظم لقاء مع أعضاء الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر في زامبيا، لقاءً مع مجموعة من أعضاء الجالية المصرية في زامبيا، وذلك في إطار الحرص على التواصل الدوري مع الجالية.

وتضمن اللقاء الترويج للمشاركة في مؤتمر المصريين بالخارج، الذي سيُعقد فى أغسطس ٢٠٢٥، والذى يعد منصة للحوار بين الجاليات المصرية ووزارة الخارجية، حيث سيتم مناقشة ما تم إنجازه من مبادرات لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاستجابة لطلباتهم.

واستعرضت السفيرة ميادة عصام أبرز المبادرات والإنجازات التي تم تحقيقها، ومنها تيسير قنوات التواصل لتلقي المقترحات والاستفسارات من المصريين حول العالم. كما تم التطرق إلى الفرص والمزايا المتاحة للمصريين بالخارج في مجالات الإسكان، والاستثمار في الزراعة، والصناعة، والخدمات، مع تقديم تسهيلات كبيرة في هذه المجالات.