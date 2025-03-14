شكرا لقرائتكم خبر عن أين يذهب باعة العتبة الجائلون لحين انتهاء تطوير الموسكى؟ المحافظة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

رصد الخليج 365 أعمال التطوير الجارية ب 3 شوارع بالعتبة بحى الموسكى فى القاهرة، والتى تعد أكثر المناطق ازدحاما فى القاهرة، نظرا لكثرة الباعة الجائلين وكثرة المترددين عليها.

وأعلنت محافظة القاهرة أنها بدأت تنفيذ مخطط تطوير للعتبة والذى يشمل استبدال فروشات الباعة الجائلين بطاولات صغيرة مع تطوير المبانى، وتم عرض التصاميم والنماذج البديلة للفروشات على التجار والباعة الجائلين، والتي أعدها المكتب الاستشاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأبدي ممثلي التجار والباعة إعجابهم بالوحدات المقترحة للباعة والشكل العام للشوارع بعد التطوير والتي ستتناسب مع الوجه الحضارى للمنطقة وطبيعة عرض المنتجات .

وأخلت محافظة القاهرة شارعى الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب بحى الموسكي ، ونقل الباعة الجائلين الموجدين بهما إلى جراج العتبة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة، ورفع كفاءة المبانى بها.

وأوضحت المحافظة أن ذلك يستهدف تحسين أوضاع الباعة الجائلين فى مناطق العتبة وكذلك لمواجهة الحرائق التى تتكرر من وقت لأخر، بالإضافة إلى تحسين المظهر العشوائى لعرض البضائع والازدحام بهذة المنطقة.

وتعمل المحافظة على تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي، حيث تم اعداد تصميم للتطوير المستهدف من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " تمهيدًا لتنفيذه بعد إزالة آثار الحريق الذى نشب في عقاري شارع الجوهري بالموسكى مؤخرا.

وتتضمن أعمال التطوير إنشاء 473 طاولة للباعة الجائلين ستقوم بتنفيذها الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بدلا من الفرشة التى كان يستخدمها الباعة في عرض منتجاتهم مع مراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.

كما سيتم خلال أعمال التطوير عمل منظومة للحماية المدنية، والإطفاء ورفع كفاءة البنية التحتية للمياه والصرف الصحى ، وعمل طريق لسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات، بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين ، والباعة ، وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.



الباعة الجائلين فى العتبة



التطوير فى العتبة



جانب من عمليات التطوير فى العتبة