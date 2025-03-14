شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة وموجة حارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غد السبت 15 مارس 2025 الموافق 15 رمضان، استمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غد السبت شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 31 درجة

الصغرى 19

الإسكندرية

العظمى 29

الصغرى 16

مطروح

العظمى 26 درجة

الصغرى 14

سوهاج

العظمى 35 درجة

الصغرى 15

قنا

العظمى 36 درجة

الصغرى 16

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 17 درجة.