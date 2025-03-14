شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد غدا مشروعات بالعاشر من رمضان ووكالة الفضاء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يجري الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، جولة فى مدينة العاشر من رمضان، تشمل افتتاح أعمال تطوير وتوسعة بأحد مصانع الحديد والصلب.

ويتفقد الدكتور مصطفى مدبولى ⁠أعمال المرافق والبنية الأساسية، بالإضافة إلى تفقد تسليم عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، فضلا عن ⁠تفقد إسكان لشريحة متوسطى الدخل.

ويعقب الجولة توجه رئيس الوزراء إلى مدينة القاهرة الجديدة، لتفقد وكالة الفضاء المصرية.