شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تعلن فوز أنطوان سعد ببرونزية التزلج فى الأولمبياد الخاص تورينو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة خليل محمد عن بعثة الأولمبياد الخاص المصري في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها مدينة تورينو الإيطالية خلال الفترة من 7 حتى 16 مارس 2025.

وأوضح التقرير أنه فى إنجاز تاريخي جديد، حصد اللاعب المصري أنطوان سعد بطل الأولمبياد الخاص المصري الميدالية البرونزية في مسابقات التزلج ضمن دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص المقامة فى مدينة تورينو الإيطالية.

وتعد هذه هي أول ميدالية لمصر في تاريخ مشاركاتها في رياضة التزلج، حيث تمكن أنطوان من تقديم أداء استثنائي في سباق التزلج الفردي ليحتل المركز الثالث بمجموع درجات قدرها 33.95.

وعلى صعيد الرياضات الأخرى بدورة الألعاب فقد تمكنت العداءة المصرية إيمان محمد لاعبة منتخب الجري على الثلج من تحقيق المركز السادس في سباق 50 مترا جري على الثلج، بينما جاء محمود البهواشي في المركز الخامس في سباق الرجال في سباق 200 م جري على الثلج.

بينما قدم محمد النقاش لاعب المنتخب في تزلج اختراق الضاحية أداءً مميزًا في سباق 50 متر كلاسيك، ولم يحالفه الحظ نظرا لخطأ فني في المهارة، فيما جاءت رضوة ابو سريع في المركز الرابع في سباق السيدات لنفس المسافة، واحتلت اللاعبة نورهان عثمان المركز السابع في رياضة التزلج في سباق الفردي إلى جانب برونزية أنطوان.

وأعرب الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصرى عن فخره بهذا الإنجاز، مشيدا بالمستوى الذى قدمه اللاعبون رغم حداثة التجربة في تلك الرياضات الشتوية الجديدة بالنسبة لمصر.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي الجهد الذي يقوم به جميع أعضاء بعثة الأولمبياد الخاص المصرية لإنجاح هذا الحدث العالمي، ووجهت الجميع إلى الاستمرار في دعم أبطالنا المشاركين ومساندتهم، معربة عن ثقتها بأن أبطالنا المشاركين سيرفعون راية مصر عاليةً خفاقة، وأنهم سيعودون إلينا مكللين بالفخر والإنجازات.

وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لمصر في رياضات التزلج على الثلج وتزلج اختراق الضاحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجود مصر في الألعاب الشتوية العالمية.

ويستكمل اليوم الجمعة نهائيات اللاعبين المصريين، فيتسابق محمود البهواشي على سباق 100 م جري علي الثلج، بينما يخوض أنطوان ماجد ونورهان عثمان ثاني سباقاتهم في التزلج.