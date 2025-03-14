محافظ الجيزة: رصف وتطوير 5 شوارع حيوية فى قرى أطفيح

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وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية بالمتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط الرصف، والتطوير والتأكد من التزام الشركات بالمواصفات الفنية للأعمال، ومعالجة أي ملاحظات قبل استلام المشروعات وذلك لضمان تحقيق أقصى استفادة منها وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة معدلات التنفيذ بخطة الرصف بمركز ومدينة أطفيح، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف ورفع الكفاءة لشوارع مدرسة جمال عبد الناصر، المستشفى، النافورة، البريد، والسوق، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمركز، لتسهيل حركة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات.

وأوضح محافظ الجيزة أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق التنمية الشاملة ورفع كفاءة البنية التحتية وربط القرى بالمراكز لتسهيل حركة التنقل.

وكلف محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة أطفيح باستكمال المشروعات المدرجة بخطة العام المالى الجارى والمتابعة الميدانية للأعمال والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.



رصف وتطوير 5 شوارع حيوية بقرى أطفيح



رصف وتطوير شوارع حيوية في قرى أطفيح



تطوير ورصف شوارع في قرى أطفيح