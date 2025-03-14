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الداخلية تضبط 12 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

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الداخلية تضبط 12 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

الجمعة، 14 مارس 2025 02:02 م

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 12 طن دقيق (أبيض، ببلدي مدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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