شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 12 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمودالجمعة، 14 مارس 2025 02:02 م
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 12 طن دقيق (أبيض، ببلدي مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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