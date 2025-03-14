شكرا لقرائتكم خبر عن حماس تعلن موافقتها على إطلاق سراح جندى إسرائيلى يحمل الجنسية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس تسلم وفد قيادة الحركة، يوم أمس، مقترحًا من الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر اليوم، متضمنًا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذى يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.

وأكدت الحركة، في بيانها، جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية، داعيةً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.