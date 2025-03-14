شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بذكرى العاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

واستمع السيد الرئيس السيسي، إلى خطبة الجمعة التي تحدثت عن ذكرى انتصار العاشر من رمضان وإرادة الله في عودة الحق وما سطره فيها أبطال القوات المسلحة الكثير من ملاحم البطولة والفداء لاستعادة أرض الوطن، ومشابهتها بذكرى غزوة بدر وأن الله مع المنكسرة قلوبهم وأن الله مع الخاشعين والمستمدين قوتهم من الله.