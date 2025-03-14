شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار فتاة متطوعة بصندوق مكافحة الإدمان لقرع الأجراس من أجل السلام بفيينا والان مع تفاصيل الخبر

شاركت متطوعة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في قرع الأجراس من أجل السلام، في احتفالية الأمم المتحدة بفيينا، وذلك بمناسبة مرور 30 عامًا من الوحدة والتعاون بين الأمم المتحدة واليابان وبين كافة الدول من أجل عالم خالٍ من الصراع وتعاطى المواد المخدرة وجاء ذلك على هامش فعاليات الدورة 68 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمكتب الأمم المتحدة بفيينا، حيث تم اختيارها لتمثل مصر في هذا الحدث الهام، ضمن 3 دول فقط على مستوى العالم، هما "مصر وتايلاند وجنوب أفريقيا" بعد أداء المتطوعة المتميز في منتدى الشباب الدولي لمكافحة المخدرات، الذى يجمع مشاركين من مختلف دول العالم، مما يؤكد ريادة الدولة المصرية فى تمكين الشباب وتفعيل دورهم فى العمل المحلى والدولى، وشهدت الاحتفالية الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا ووممثلى العديد من الدول وسفير دولة اليابان.



الدكتورة غادة والى خلال احتفالية قرع الأجراس من أجل السلام بالأمم المتحدة فى فيينا



الدكتور عمرو عثمان والسفير محمد نصر واللواء محمد زهير والزميل مدحت وهبة "كريمة هاني" 17 عاما متطوعة لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى منذ أكثر من عام ونصف وحصلت على برامج تدريبية من الصندوق وتم تأهيلها للمشاركة في تنفيذ الأنشطة التوعوية للحماية من الإدمان وتنفيذ برامج الوقاية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" للتوعية بأضرار المخدرات تحت إشراف المتخصصين في الصندوق أيضا المشاركة في تنفيذ أكبر برنامج وقائى لرفع وعى طلاب المدارس بأضرار الإدمان وتم اختيارها من قبل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، للمشاركة فى منتدى الشباب الدولي للوقاية من المخدرات الذى يعقد فى فيينا بالتوازى مع اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمكتب الأمم المتحدة بفيينا.

خلال المشاركة فى فعاليات اجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات بفيينا



خلال احتفالية قرع الأجراس من أجل السلام بمقر الأمم المتحدة فى فيينا

ويشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يشارك فى فعاليات الدورة 68 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمكتب الأمم المتحدة بفيينا وافتتحتها الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ويترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق كما حضر الفعاليات 2000 مشارك وعدد من وزراء الخارجية والداخلية والعدل وسفراء من الدول المختلفة والسفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الامم المتحدة بفيينا والكاتب الصحفى مدحت وهبة مدير تحرير الخليج 365 والمستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

الزميل مدحت وهبة خلال المشاركة فى فعاليات لجنة الرقابة على المخدرات بفيينا