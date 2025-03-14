شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بنيروبى يبحث مع وزير الاستثمار والتجارة الكينى تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر لدى كينيا وائل نصر الدين عطية، مع لى كينيانجوى، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكينى، سبل تعزيز التعاون الثنائى عقب زيارة الدولة التى قام بها الرئيس وليام روتو إلى مصر فى نهاية يناير الماضى، والإعلان عن رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأعرب السفير نصر الدين - خلال اللقاء - عن حرص مصر على تعزيز التجارة مع كينيا، وإبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقات القائمة.

كما أكد أن وجود البنك التجاري الدولي في كينيا سيسهم في تسهيل المعاملات التجارية بين الشركات من البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري.

من جانبه، أشار الوزير الكيني إلى أن حكومة بلاده ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حزم جديدة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن كينيا قد طورت عدداً من المناطق الاقتصادية الخالصة لتوطين الصناعة وتصدير المنتجات إلى أسواق شرق أفريقيا والعالم. كما رحب بالاستثمارات المصرية في كينيا، خاصة في قطاعات الصحة والدواء والزراعة والطاقة والبنية التحتية.