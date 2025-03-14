شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل بشركة للأسواق التجارية براتب يصل إلى 9000.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، الإعلان عن وظائف ضمن نشرة التوظيف التى تعلن عنها الوزارة شهريا، والتى تضمنت توفير 200 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى الأسواق التجارية، بمرتبات تصل إلى 9000 جنيه.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة، هى:

- 30 سماك براتب 6000 جنيه.

- 30 خباز بلدي، براتب 8000 جنيه.

- 30 بائع جبن، براتب 6000 جنيه.

- 30 جزار، براتب 7000 جنيه.

- 50 طباخ مشويات.

- 30 حلواني شرقي وغربي، براتب 9000 جنيه.

وأشارت إلى أنه يشترط للتقديم على تلك الوظائف، الحصول على: مؤهل عال أو متوسط، وأن يتراوح السن من 18 إلى 38 سنة.

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر مارس 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.