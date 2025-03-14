شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لـ توصيل المياه والصرف الصحى للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لتوصيل خدمة المياه والصرف الصحي للمنازل.

وعن المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان، أوضحت الشركة أن للحصول على الخدمة، يتم تقديم طلب بذلك، متضمنًا الأوراق والمستندات الآتية: صورة عقد الإيجار الخاص بالسكان، وإيصال كهرباء حديث، وأحد السكان للتوقيع على العقد، إلى جانب أخد الإقرارات اللازمة على السكان المتعاقدين نيابة عن المالك.

وأوضحت الشركة، أن المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل، تتضمن: بطاقة الرقم القومي، وصورة عقد الملكية أو الإيجار، وموافقة الجهة الإدارية المختصة، وفاتورة المياه لمحل الاشتراك، وصورة الرخصة للمبنى.

وفيما يلي عناوين عدد من فروع مراكز خدمة العملاء التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة:

- المركز/ الكيت كات

العنوان/ ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر.

- المركز/ الجامعة

العنوان/ شارع النيل أمام الفورسيزون.

- المركز/ أحمد عرابي

العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

- المركز/ أرض اللواء

العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الاليزيه.

- المركز/ جزيرة محمد

العنوان/شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

- المركز/ المنيرة الغربية

العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

- المركز/ الرماية

العنوان/شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

- المركز/منشأة البكارى

العنوان/شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

- المركز/ هضبة الأهرام

العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

- المركز/العمرانية

العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.

- المركز/ بولاق الدكرور

العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومارجرجس.