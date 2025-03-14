شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق المعامل المركزية بمنطقة وسط البلد، وسط تواجد قيادات من مديرية أمن القاهرة بموقع الحريق.

ويستخدم رجال الحماية المدنية، سلالم إطفاء هيدروليكية لتتبع الأدخنة التى ظهرت جراء حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى بالمكان وللحد من وصولها إلى الأماكن المجاورة لها.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق اندلع في مبنى المعامل المركزية بشارع الشيخ ريحان في منطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة علي الحريق.