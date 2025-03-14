شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سلع أساسية تطرحها معارض أهلا رمضان فى الجيزة بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

تطرح معارض "أهلًا رمضان" في أحياء ومراكز ومدن محافظة الجيزة يوميًا، مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية، بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وتوفر المعارض وعددها 30 معرضًا، السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، واللحوم، والدواجن، والتمور، والياميش، بتخفيضات تصل لـ30%.

ويطرح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي، والمقام في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، كيس الأرز المعبأ زنة 1 كجم بسعر يتراوح ما بين 26 و 29 "حسب نسبة الكسر"، وكيس السكر المعبأ بـ30 جنيهًا، وكيس مكرونة زنة 280 جم بـ7.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 400 جم بـ10.5 جنيه.

ويوفر المعرض زيت خليط زنة 700 مللي بـ47 جنيهًا، وزيت خليط زنة 800 مللي بـ52 جنيهًا، وزيت خليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، وكرتونة البيض بسعر 150 جنيهًا، وكليو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا، وكيلو اللحوم المفرومة بـ250 جنيهًا، وكيلو اللحمة السودانى بـ275 جنيهًا، وكيلو الدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) بـ135 جنيهًا.

يُذكر أن محافظة الجيزة، توسعت في إقامة معارض "أهلًا رمضان" بالقطاعات التي تشهد كثافات سكانية عالية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر وضمان وصول السلع الغذائية لكل الفئات بأسعار عادلة والحد من جشع التجار.