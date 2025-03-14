شكرا لقرائتكم خبر عن لهواة الظواهر الفلكية.. اكتمال بدر رمضان بلمعان كامل 100% اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن اكتمال بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي، بنسبة لمعان 100%، في الساعة الثامنة و56 دقيقة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، معلنا انتصاف الشهر الهجري، وذلك طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أنه في يوم اكتمال الهلال بدرا ستكون ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، وتستمر في الزيادة إلى أن تصل لأطول فترة صيام يوم السبت الموافق 29 مارس ، 29 رمضان الحالي نهاية الشهر، محطمة أطول رقم في ساعات الصوم لهذا الشهر وهي 14ساعة و12 دقيقة.



وقال إن البدر سيبدأ فى التناقص تدريجيا بعد ذلك إلى أن يصل تربيعه الآخر يوم السبت الموافق 22 مارس الحالي في الساعة الواحدة و31 دقيقة ظهرا .

وأضاف أن للقمر 3 أوجه يمر بها بعد ميلاد الهلال وهى "التربيع الأول وفيه تكون نسبة الجزء المضاء من القمر 50%، وهو ما يعني وصول الشهر الهجري لنهاية أسبوعه الأول، ثم يكتمل القمر بدرا في منتصف الشهر الهجري، والتربيع الأخير وفيه يتناقص البدر تدريجيا ليشغل الجزء المضاء منه نصفه فقط.

وأشار أستاذ الفلك الى أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدوا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 12 إلى 16 مارس ،لافتا الى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها (قمر الدود) حيث يكثر ظهور ديدان الأرض في هذا الوقت من العام .

وأكد أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

وفي نفس التوقيت، تشهد الكرة الأرضية خسوفًا كليًا للقمر في الساعة الثامنة و56 صباح الجمعة، لكنه لن يكون مرئيًا في مصر أو المنطقة العربية، وسيغطي ظل الأرض نحو 118% من سطح القمر، حيث تستغرق جميع مراحله من بدايته في الساعة الخامسة و57 دقيقة صباحًا حتى نهايته في 12 ظهرا مدة تقارب نحو 6 ساعات و3 دقائق، بينما يستمر الخسوف الكلي لمدة ساعة و5 دقائق.

وسيكون الخسوف الكلي مرئيًا في المناطق التي يكون فيها القمر ظاهرًا وقت حدوثه، وتشمل أوروبا، أجزاء كبيرة من آسيا وأستراليا، أجزاء واسعة من أفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الهادئ، المحيط الأطلسي، القطب الشمالي، والقارة القطبية الجنوبية.