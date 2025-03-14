شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة طارق بن زياد الابتدائية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة أوائل الطلبة بمركز أبو النمرس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، تحت قيادة ياسر الجابري مدير المدرسة، وأمل خميس الأخصائية الاجتماعية، على المركز الأول في مسابقة أوائل الطلبة بمركز أبو النمرس قطاعي المنوات وطموه، والتي نظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وذلك بمشاركة أيمن محفوظ مدير الإدارة التعليمية بأبو النمرس، وتحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وأيمن محفوظ مدير عام إدارة أبو النمرس التعليمية.

وانطلقت مسابقة أوائل الطلبة التي يتنافس بها 7 مدارس إبتدائية على مستوى قطاع طموه والمنوات، والتي أجريت بمدرسة السلام، وذلك بحضور كلا من محمد سعيد هلال أمين المركز بحزب مستقبل وطن، وأيمن محفوظ مدير عام إدارة أبو النمرس التعليمية، ونجوي خلوصي وكيل إدارة أبو النمرس، وأحمد سالم راشد مدير التعليم الإبتدائي بإدارة أبو النمرس التعليمية وأمين التعليم بالمركز، ويسري أبو ختيرش عضو لجنة التعليم، وماجدة إبراهيم أمينة المرأة بمركز أبو النمرس، وإكرام سعيد جلال، وأكرم فاروق بركات، وياسر الجابري، ويسرى عبده، وأمل خميس الأخصائية الاجتماعية.

وأوضح أيمن محفوظ مدير الإدارة التعليمية بأبو النمرس أن المنافسات فى المرحلة الأولى بين فرق المدراس الواقعة فى نطاق الإدارة التعليمية الابتدائية لتحديد المدرسة الفائزة بالمركز الأول فى كل مرحلة تعليمية لتمثل الإدارة التعليمية، للصعود والتنافس على مستوى محافظة الجيزة ثم على مستوى الجمهورية، وإن هذه المبادرات التعليمية تعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية، وتؤكد إيمانها العميق بأهمية الاستثمار في العقول الشابة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل مشرق ينهض بأبنائنا ووطننا الغالي.

وأشار إلى أن المسابقة التي تقام تحت شعار مسابقة أوائل الطلبة في كل بيت يتم تنظيمها سنويًا بهدف تحفيز الطلاب على التفوق الدراسي وتعزيز روح التنافس بينهم.

وأوضح أحمد سالم مدير التعليم الإبتدائي بإدارة أبو النمرس التعليمية، أن المسابقة تتكون من عدة مراحل تبدأ على مستوى المدارس، ثم الإدارات التعليمية، وبعدها مديريات التربية والتعليم، وصولًا إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.. مشيراً إلى أن مسابقة أوائل الطلبة هذا العام يشارك بها على مستوى محافظة الجيزة نحو 1000 مدرسة تمثل 20 إدارة تعليمية على مستوى الجيزة، ويخوض منافساتها 1200 طالب وطالبة بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وسيتم تصعيد مدرسة عن كل فئة (إبتدائي - إعدادي) من كافة المراكز والأقسام لخوض المنافسات على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، وجه ياسر صلاح الجابري، مدير مدرسة طارق بن زياد، الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة المشاركين بالمسابقة والقائمين علي التنظيم، على الجهد المبذول خلال المسابقة، مؤكدا أن المسابقة تستهدف تحفيز التفوق الدراسي، وتشجيع روح المنافسة بين الطلاب ودعم العملية التعليمية.

مسابقة اوائل الطلبة فى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية (2)



مسابقة اوائل الطلبة فى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية (3)



مسابقة اوائل الطلبة فى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية (4)



مسابقة اوائل الطلبة فى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية (5)



مسابقة اوائل الطلبة فى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية (6)



مسابقة اوائل الطلبة فى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية (7)



مسابقة اوائل الطلبة فى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية (8)



مسابقة اوائل الطلبة فى مدرسة طارق بن زياد الابتدائية (9)