شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الكنيسة خلال فترة الصوم الكبير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير، أطول وأقدس فترة أصوامها، إذ تصل مدته إلى 55 يوماً، ويشمل على ثلاثة أصوام، هما: (أسبوع الاستعداد، الأربعون يومًا المقدسة التي صامها يسوع صوماً انقطاعياً، أسبوع الآلام)، على أن يحل عيد القيامة المجيد يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025.

وأرسى البابا شنودة الثالث، مبادئ وتأملات روحية وتداريب خلال فترة الصوم، تأكيدا على أهميته وضرورته وموافقته للكتاب المقدس، فهو فترة روحية مقدسة، يهدف فيها الصائم إلى سموه الروحي، وهذا يحتاج إلى بعض التداريب الروحية، وهي تختلف من شخص إلى آخر بحسب احتياج كل إنسان وقامته الروحية ويستطيع أن يمارسها بإرشاد أب الاعتراف.

وكما قال البابا شنودة: من يقول أنه يستطيع الصوم عن الطعام ولكنه لا يستطيع أن يحفظ لسانه من الخطأ، قال ماراسحق "أن صوم اللسان خير من صوم الفم"، فذلك يدل على أنه لابد الإنسان أن يدرب لسانه على الصمت، وإن لم يستطع يستخدم هذه التداريب الثلاثة:

أ - لا تبدأ حديث إلا لضرورة.

ب - أجب بإجابات قصيرة.

ج - اشغل فكرك بعمل روحي يساعدك على الصمت كالصلاة أو التأمل في آية من آيات الكتاب المقدس.