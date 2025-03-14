شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للسيدات الحوامل أثناء العمرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالجمعة، 14 مارس 2025 02:00 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للسيدات الحوامل يجب اتباعها أثناء أداء العمرة من أجل سلامة الأم والجنين وتتمثل في الأتى :-
-1- ارتدي ملابس وأحذية مريحة
2- اشربي كميات كبيرة من السوائل
-3- حركي قدميك باستمرار أثناء الجلوس لمنع الجلطات
4- تجنبي الأماكن المزدحمة قدر الإمكان
وقالت وزارة الصحة والسكان : في حالة الشعور بالتعب وارتفاع درجة الحرارة أو الصداع مع الدوخة أو تقلصات في البطن مع النزيف يجب التوجه لأقرب عيادة للبعثة الطبية.
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