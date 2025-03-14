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وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للسيدات الحوامل أثناء العمرة

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وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للسيدات الحوامل أثناء العمرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الجمعة، 14 مارس 2025 02:00 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للسيدات الحوامل يجب اتباعها أثناء أداء العمرة من أجل سلامة الأم والجنين وتتمثل في الأتى :-

-1- ارتدي ملابس وأحذية مريحة

2- اشربي كميات كبيرة من السوائل

-3- حركي قدميك باستمرار أثناء الجلوس لمنع الجلطات

4- تجنبي الأماكن المزدحمة قدر الإمكان


وقالت وزارة الصحة والسكان : في حالة الشعور بالتعب وارتفاع درجة الحرارة أو الصداع مع الدوخة أو تقلصات في البطن مع النزيف يجب التوجه لأقرب عيادة للبعثة الطبية.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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