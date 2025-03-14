شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف نصائح هامة للسيدات الحوامل أثناء العمرة والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للسيدات الحوامل يجب اتباعها أثناء أداء العمرة من أجل سلامة الأم والجنين وتتمثل في الأتى :-

-1- ارتدي ملابس وأحذية مريحة

2- اشربي كميات كبيرة من السوائل

-3- حركي قدميك باستمرار أثناء الجلوس لمنع الجلطات

4- تجنبي الأماكن المزدحمة قدر الإمكان



وقالت وزارة الصحة والسكان : في حالة الشعور بالتعب وارتفاع درجة الحرارة أو الصداع مع الدوخة أو تقلصات في البطن مع النزيف يجب التوجه لأقرب عيادة للبعثة الطبية.



