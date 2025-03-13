شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأمم المتحدة: توثيق 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة منذ يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن منظمة الصحة العالمية وثقت 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ يناير الماضي؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الاعتداءات على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ يناير الماضي أسفرت عن 4 قتلى و9 مصابين.

ولفت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن مراكز وكالة "أونروا" الصحية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس مغلقة منذ بداية العام بسبب انعدام الأمن.