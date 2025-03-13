شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات العمرة تنعش حركة السفر بمطار القاهرة و103 رحلات لجدة والمدينة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصادر بمطار القاهرة الدولى عن إزدياد حركة السفر والوصول اليوم الخميس الأمر الذى أدى إلى إنتعاشة فى حركة السفر والوصول بالنسبة للمعتمرين بشكل كبير وشهد مطار القاهرة كثافة كبيرة من رواده سواء الركاب أو ذويهم من مستقبلين أو مودعين.

وقامت الجهات المختلفة بمطار القاهرة الدولى ممثل فى شركة الميناء القاهرة الجوى والجهات العاملة معها المعاونة با المطار بوضع خطة محكمة لمنع أى تكدس بالمطار بمباينة المختلفة حيث أن موسم عمرة رمضان يشهد كثافة كبيرة بمبانى المطارات المختلفة سواء مبنى الركاب رقم 1 أو مبنى الركاب رقم 2 أو مبنى المواسم المخصص لرحلات مصر للطيران.

وكشفت مصادر بالمطار أن شركات الطيران بمطار القاهرة الدولى سيرت اليوم 103 رحلات جوية لجدة والمدينة سفر ووصول، حيث سيرت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى 26 رحلة سفر ووصول إلى جدة والمدينة تنقل خلالهم 3827 رحلة جوية إلى جدة والمدينة في حين سيرت باقى شركات الطيران من مطار القاهرة الدولى 38 رحلة سفر لعدة شركات طيران منها إير كايرو التابعة لوزارة الطيران والعديد من الشركات المصرية الخاصة والعربية سافر علي متنهم 6710 ركاب.



فى حين أستقبل مطار القاهرة الدولى عبر مبانيه المختلفة 39 رحلة جوية لشركات طيران مختلفة قادمة من جدة ومدينة نقلت على متنها 6502 راكب.