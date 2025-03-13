شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجتمع بقطاع الأمريكتين لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس بقطاع الأمريكتين بمقرالوزارة وذلك فى إطار متابعة سير العمل فى القطاعات المختلفة.

تناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وكندا، حيث ناقش سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ودعم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. كما بحث الاجتماع الترتيبات الجارية لعقد "منتدى مصر الاقتصادى" فى القاهرة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية، بما يعزز من التبادل التجارى بين البلدين، ويدفع بزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر.

كما استعرض الاجتماع أوجه التعاون القائمة بين مصر وكندا في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية، والإعداد لعقد الجولة الثانية عشر من المشاورات السياسية بين البلدين خلال شهر أبريل المقبل.