شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام يدشنان برنامج كرسي الإمام الليث بالتليفزيون المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازقالخميس، 13 مارس 2025 08:50 م
قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام .. بافتتاح مسجد الإمام الليث بن سعد بالتلفزيون المصري بعد تجديده .
في البداية تمت إزاحة الستار عن لوحة تحمل اسم (مسجد الإمام الليث بن سعد) إمام أهل مصر ، ثم أقام التليفزيون حفلاً دينياً تضمن تلاوة للقوآن الكريم للشيخ عبد الفتاح الطاروطي ، وابتهالات للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، تضمنت فعاليات الحفل .. محاضرة الدكتور أسامة الأزهري .
والمحاضرة هي الحلقة الأولي في برنامج (كرسي الإمام الليث) .. والتي يتم إذاعتها عبر برنامج أسبوعي جديد ، يتم بثه علي التليفزيون المصري، بعد شهر رمضان.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز