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وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام يدشنان برنامج كرسي الإمام الليث بالتليفزيون المصري

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وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام يدشنان برنامج كرسي الإمام الليث بالتليفزيون المصري

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 13 مارس 2025 08:50 م

قام الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام .. بافتتاح مسجد الإمام الليث بن سعد بالتلفزيون المصري بعد تجديده .

في البداية تمت إزاحة الستار عن لوحة تحمل اسم (مسجد الإمام الليث بن سعد) إمام أهل مصر ، ثم أقام التليفزيون حفلاً دينياً تضمن تلاوة للقوآن الكريم للشيخ عبد الفتاح الطاروطي ، وابتهالات للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، تضمنت فعاليات الحفل .. محاضرة الدكتور أسامة الأزهري .

والمحاضرة هي الحلقة الأولي في برنامج (كرسي الإمام الليث) .. والتي يتم إذاعتها عبر برنامج أسبوعي جديد ، يتم بثه علي التليفزيون المصري، بعد شهر رمضان.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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