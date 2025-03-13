شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير على مدار اليوم الخميس 568 رحلة لنقل أكثر من 71 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة 568 رحلة سفر ووصول تنقل على متنهم أكثر من 71 ألف راكب، من بينهم 37,319 ألف راكب وصول على متن 281 رحلة من وجهات دولية وداخلية، فى حين يغادر على مدار اليوم 47,180 راكب على مدار 24 ساعة.

وقالت مصادر، إن المطار سيستقبل الخميس 281 رحلة على متنهم أكثر من 44 ألفا و544 راكبا قادمين من وجهات مختلفة دولية وداخلية منهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وكندا واليونان وروسيا وأسبانيا والسويد والدنمارك والنمسا وكندا والإمارات والسعودية وتركيا والكويت والبحرين والأردن ولبنان وسلطنة عمان والعديد من الوجهات الإفريقية والأسيوية.



فى حين يغادر من مطار القاهرة اليوم 287 رحلة سفر إلى وجهات دولية وداخلية تنقل على متنها 34,504 راكب إلى أمريكا ولندن وباريس وكوبنهاجن وأمستردام وأثينا وفيينا وكندا والرياض وجده والمدينة وأبوظبى ودبى والشارقة ومسقط والكويت والدوحة وعمان هذا وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.